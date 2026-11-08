دادستان مرکز مازندران گفت: صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد و بی‌عدالتی، وظیفه‌ای قانونی و تعطیل‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر حساسیت مسئولیت دستگاه قضایی در شرایط جنگ و تحریم گفت: تصمیمات قضایی باید با دقت، مطالعه و استدلال کافی اتخاذ شود؛ چراکه یک تصمیم درست می‌تواند سال‌ها آثار مثبت و ماندگاری در جامعه داشته باشد و به الگویی برای سایرین تبدیل شود.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در جلسه تقدیر از قضات برتر دادسرای مرکز استان مازندران بر اساس کارنامه‌های ارزیابی دادسرای انتظامی قضات کشور، که با حضور معاونین و قضات دادسرا در دفتر دادستانی برگزار شد، اظهار کرد: سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود، مسئولیت دستگاه قضایی را در مقابله با فساد، بی‌عدالتی و صیانت از حقوق مردم سنگین‌تر کرده است و برخورد قانونی با این جرائم و جریانات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به اهمیت حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم افزود: در پرونده‌های مرتبط با حقوق مردم و حتی پرونده‌های دارای شاکی خصوصی، باید تصمیمات صحیح و مبتنی بر موازین قانونی اتخاذ شود؛ چراکه تصمیم نادرست می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. آرای قضایی نیز باید مستند، مستدل و مبتنی بر مطالعه دقیق و استدلال حقوقی باشد.

دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجرایی، فرهنگی و اقتصادی به پای دستگاه قضایی نوشته می‌شود، گفت: مردم انتظار دارند با فساد و بی‌عدالتی برخورد شود. دستگاه قضایی و مجموعه دادستانی مرکز استان مصمم به انجام وظیفه قانونی خود در صیانت از حقوق عامه است.

عالیشاه سوادکوهی وضعیت آماری دادسرای مرکز استان را بر اساس ارزیابی‌ها و گزارش‌های واصله مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به ماهیت دشوار تحقیقات مقدماتی، تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌ها مستلزم تکمیل تحقیقات و بررسی دقیق موضوع است و قضات باید در انجام وظایف خود رضای الهی را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: دستیابی به نتایج مطلوب، مستلزم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و انجام اقدامات در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه است.

دادستان مرکز استان مازندران، ارجاع هوشمند پرونده‌ها را در مدیریت زمان، کاهش اتلاف انرژی و توزیع عادلانه پرونده‌ها مؤثر دانست و از معاونین اظهارنظر خواست نظارت هفتگی و مستمر بر شعب تحت مسئولیت خود داشته باشند.

وی رسیدگی به پرونده‌های معوق را از اولویت‌های دادستانی برشمرد و بر رصد مستمر آنها، بهره‌گیری از نظام مشورتی و انتقال تجربه قضات باسابقه به قضات جوان تأکید کرد.

عالیشاه سوادکوهی همچنین به معاونین و دفتر کل دادسرا مأموریت داد نظارت بر اقدامات شعب تحقیق و اجرا را با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب تقویت کنند.

وی با بیان اینکه کار قضایی تعطیل‌بردار نیست، از قضات خواست با همت مضاعف حتی خارج از وقت اداری به پرونده‌ها رسیدگی کنند و در عین حال، معاونین با حمایت از قضات جوان، زمینه حفظ توازن میان مسئولیت شغلی و زندگی خانوادگی آنان را فراهم کنند.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین خواستار جمع‌بندی فصلی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و ارائه گزارش‌های ماهانه در حوزه حقوق عامه، اجرای احکام کیفری صادره، کاهش جمعیت کیفری، دستگیری غائبین از زندان پس از اعطای مرخصی و امور ضابطین شد.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر اینکه مجموعه دادسرا با هدف مشترک احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت می‌کند، همکاری و همدلی میان همکاران را ضروری دانست.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، میزان رضایت مردمی از مجموعه دادسرای مرکز استان مازندران را بیش از ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: این رضایت حاصل تلاش و تعهد همکاران مجموعه دادسراست و باید با تقویت نقاط قوت و رفع زمینه‌های قابل بهبود، در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم حرکت کنیم.

گفتنی است در پایان این جلسه، از ده از نفر قضات دادسرای مرکز استان مازندران که بر اساس ارزیابی دادسرای انتظامی قضات کشور حائز رتبه‌های برتر شدند، تقدیر به عمل آمد.