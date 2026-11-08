به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حیدر کیخایی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه در پی هشدار‌های قرمز هواشناسی مبنی بر بارش‌های شدید تمامی نیرو‌های امدادی و خدماتی در شهرستان دزپارت در آماده باش کامل قرار گرفتند، ادامه داد: بر اثر بارش‌های شدید برخی منازل و مسیر‌ها در مناطق روستایی دچار آبگرفتگی شدند.

وی با بیان اینکه با تلاش نیرو‌های راهداری و امدادی مسیر‌های روستایی دچار سیلاب بازگشایی شدند بیان کرد: با همکاری نیرو‌های امدادی و خدماتی برخی از منازل نیز که دچار آبگرفتگی شده بودند نیز خدمت رسانی شد.

فرماندار دزپارت با اشاره به ادامه خدمت رسانی در مناطق دچار آبگرفتگی تاکید کرد: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، نیرو‌های امدادی و خدماتی در این شهرستان تا پایان بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارند.