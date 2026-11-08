به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز لاله‌های سرخ شهادت در مدارس شاهد دختران، رجبی استرآباد دختران، صدرا پسران، فرزانگان دختران، سردار جنگل پسران، زینب کبری (س) دختران، محمد رسول الله پسران مهمان دانش آموزان هستند.

شهدای گمنام از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در نقاط مختلف استان میهمان مردم گلستان هستند.

همزمان با ایام فاطمیه ۷ شهید گمنام دفاع مقدس هشت ساله در گلستان تشییع می‌شوند.

مراسم وداع با شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس، پنجشنبه شب همزمان با اجتماع شبانه گرگان با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور گرگان انجام می‌شود.

روز جمعه یکی از این شهدای والامقامِ وطن در بندرگز به خاک سپرده می شود و ۶ شهید دیگر مهمان مردم استان های دیگر می شوند.

پیکر هفت شهید گمنام عصر دیروز از نوکنده وارد استان گلستان شد و در بندرگز مورد استقبال مردم و جمعی از مسئولان قرار گرفت.