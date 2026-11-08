رئیس پلیس فتا ایلام از افزایش کلاهبرداری از فرهنگیان استان خبر داد و به آنان درباره پیام‌های درخواست کمک مالی در برنامه شاد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام، با اعلام افزایش کلاهبرداری از فرهنگیان استان گفت: فرهنگیان چنانچه در برنامه شاد از سوی همکاران یا مخاطبین، پیام درخواست کمک مالی دریافت نمودید، قبل از واریز وجه با وی تماس بگیرید.

وی افزود: برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری شاد، حتماً تأیید دو مرحله‌ای را فعال کنید.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افزایش کلاهبرداری از فرهنگیان ایلام، ضرورت هوشیاری بیشتر آنان در فضای مجازی را دوچندان کرده و باید در مواجهه با درخواست‌های مالی مشکوک، احتیاط لازم صورت گیرد.

پلیس فتا از فرهنگیان خواسته است در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، پیش از هر اقدام مالی، با فرد مورد نظر تماس بگیرند و تأیید دو مرحله‌ای حساب کاربری خود را فعال کنند.