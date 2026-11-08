به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: کشاورزان این منطقه امسال ۹۰ هکتار از مزارع خود را به کشت سیب زمینی اختصاص دادند.

سعید یعقوبی افزود: از این ۹۰ هکتار از مزارع بهمن، ۳۹ هکتار آن را محصول بذری و ۵۱ هکتار محصول را سیب زمینی خوراکی تشکیل داده است.

یعقوبی ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال کشاورزان بهمن بیش از ۲ هزار و ۴۰ تن سیب زمینی خوراکی و ۷۸۰ تن سیب زمینی بذری برداشت کنند.

او ادامه داد: میانگین برداشت سیب زمینی خوراکی در هر هکتار ۴۰ تن و میانگین برداشت سیب زمینی بذری در هر هکتار ۲۰ تن است.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن در پایان گفت: ارقام جلی، سیلوا و بورن از جمله ارقام سیب زمینی کشت شده در بهمن است.

بَهمَن شهری از توابع بخش بهمن صغاد شهرستان آباده در استان فارس است و بخش مهمی از ساکنان این شهر در زمینه‌های کشاورزی، باغداری و خدمات صنعتی فعالیت می‌کنند.