افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، محدودیت زمین مناسب و شرایط توپوگرافی استان، اجرای نهضت ملی مسکن در کردستان را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ با این وجود، چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی در استان در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم تأمین سرپناه برای خانوار‌های فاقد مسکن، در کردستان با محوریت تأمین زمین، آماده‌سازی سایت‌ها و ساخت واحد‌های مسکونی در حال اجراست؛ طرحی که افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت اراضی مناسب، روند اجرای آن را دشوار کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در تشریح آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان در دو قالب انبوه‌سازی و گروه ساخت دنبال می‌شود و هم‌اکنون چهار هزار و ۷۰۵ واحد در قالب انبوه‌سازی در دست احداث است.

امیر قادری، تأمین زمین در شهر‌های دارای کمبود را از اولویت‌های حوزه مسکن استان دانست و افزود: از طریق الحاق اراضی، واگذاری زمین‌های دولتی و نظامی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شده است.

وی افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی، شرایط اقتصادی و ویژگی‌های توپوگرافی کردستان را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند اجرای پروژه‌ها عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات جدید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی انجام می‌شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

قادری با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهاد‌های خدمات‌رسان است.