فرماندار شهرستان ری با صدور ابلاغیه‌ای رسمی، با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال بروز سیلاب و آب‌گرفتگی، دستور آماده‌باش کامل و ۱۰۰ درصدی تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی عضو ستاد مدیریت بحران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان ری با صدور ابلاغیه رسمی، دستور آماده باش کامل و صد درصدی کلیه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان را تا اطلاع ثانوی صادر کرد.

در پی صدور هشدار‌های هواشناسی، تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی و احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر، بیژن سلیمان پور فرماندار ری و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان ری با صدور ابلاغیه رسمی، دستور آماده باش کامل و صد در صدی کلیه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان را تا اطلاع ثانوی صادر کرد.

در بخشی از این ابلاغ آمده است: بر اساس پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های هواشناسى در مورد افزایش نزولات آسمانی و احتمال شکل‌گیری روان‌آب‌ها و طغیان مسیل‌ها، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ارتقای سطح آمادگی و بسیج حداکثری ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی دستگاه‌ها بیش از پیش مورد تأکید است.

تأکیدات فرماندار شهرستان ری در این ابلاغیه بر ۵ محور اصلی شامل آمادگی منابع انسانی و ساختار مدیریتی / آمادگی تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات / اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی نقاط پرخطر / آمادگی عملیاتی و مدیریت صحنه حادثه / مدیریت اطلاع‌رسانی، هشدار و ارتباطات استوار می‌باشد.