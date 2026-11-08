فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودرو‌های سنگین، اقدام به کلاهبرداری صد‌ها میلیارد تومانی کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودرو‌های سنگین، اقدام به کلاهبرداری صد‌ها میلیارد تومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند، خبر داد.

سردار جمال سلمانی در توصیه‌ای مهم به شهروندان خاطرنشان کرد: به شهروندان و عموم هموطنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود به هیچ عنوان به تبلیغات جذاب و وسوسه انگیز شرکت‌های فاقد مجوز رسمی و اعتبار قانونی در زمینه پیش فروش خودرو یا سایر کالا‌ها اعتماد نکرده و پیش از هرگونه واریز وجه، اصالت و مجوز‌های قانونی شرکت‌ها را استعلام نمایند.

وی افزود: از آن دسته از شهروندان گرامی که به همین شیوه توسط عوامل این شرکت (ماهان) مورد کلاهبرداری قرار گرفته و شکایتی دارند، درخواست می‌شود جهت تشکیل پرونده و پیگیری حقوق خود، با در دست داشتن مدارک و مستندات به پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی مراجعه کنند.