دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز، تنگه هرمز یک ابزار مهم در اختیار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در تحولات جهانی اثرگذار باشد و امنیت مالی ما به این مسئله گره خورده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی کدخدایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست چالش‌های حکمرانی تصنیفی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور گفت: سیاست‌های ابلاغی در نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار بالایی دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت این سیاست‌های ابلاغی گفت: اگر قانون اساسی نقشه راه کشورمان باشد سیاست‌های کلی افق‌های روشن را پیش روی کشورمان نمایان می‌کند. یک راه میانبر برای تعیین افق‌های نزدیکتر همین سیاسیت‌های کلی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی به خوبی از این فرصت استفاده کردند.

کدخدایی با اشاره به سومین سال ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور گفت: موضوع مطرح شده در این سیاست‌ها همان دریا و استفاده از این نعمت الهی همواره مورد تاکید قائم شهید امت اسلامی بود. اکنون ما یک بهره برداری حداقلی داریم و باید به بقیه امتیازاتی که مغفول مانده توجه بیشتر شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تامید کرد: سیاست‌های کلی ابلاغی دریا محور یک تفسیر درست و به جا برای استفاده از یک ظرفیت راهبردی است. رهبر شهید مسئله دریا را به یک سطح راهبردی ارتقا دادند موضوعی که نه فقط به تجارت بلکه به امنیت ما گره خورده و اکنون برای ما این موضوع روشن‌تر شده است.

به گفته کدخدایی؛ امروز، تنگه هرمز یک ابزار مهم در اختیار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در تحولات جهانی اثرگذار باشد و امنیت مالی ما به این مسئله گره خورده است.

وی با تاکید بر اینکه دریا یک پیشران جدید در حوزه توسعه کشور است گفت: گلایه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد این است که فاصله سیاست‌های کلی تا اجرا زیاد است. باید همکاری‌ها بیشتر شود تا بتوان گام‌هایی که برداشته شده را با افتخار اطلاع رسانی کرد.