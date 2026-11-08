با تکمیل و بهره‌برداری از مدارس در دست ساخت شهرستان فلاورجان، هیچ کلاس کانکسی در شهرستان فلاورجان باقی نمی‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت خیران در طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، ۱۲ مدرسه در شهرستان فلاورجان در حال ساخت و تکمیل است.

رمضان رحیمی افزود: از این تعداد، ۶ مدرسه با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه تا پایان آذر در بخش پیربکران و بخش مرکزی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی گفت: سه مدرسه در روستا‌های جوجیل، هویه و شهر پیربکران نیز با بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه تا ۱۰ روز آینده افتتاح می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حضور بیش از ۲۵۰ شبه مردم در میدان‌های حمایت و پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مسئولان وظیفه دارند با تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری بیشتر برای رفع مشکلات و مطالبات مردم اقدام کنندو شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز نباید ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی را به انتخابات گره بزنند و باید بدون وقفه در مسیر خدمت‌رسانی باشند.

فرماندار فلاورجان نیز بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و ارتباط مستقیم با شهروندان تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید از امشب با برپایی میز خدمت در میادین، به‌صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم باشند و تا رفع مشکلات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

علیرضا حسینی همچنین با تأکید بر اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های دولتی و خصوصی افزود: دستگاه‌ها باید با استفاده از ظرفیت رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و فضای مجازی، خدمات و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه و تقویت اعتماد عمومی به اطلاع مردم برسانند.