معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان یزد با اشاره به ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به قنات‌های متروکه، نسبت به احتمال نفوذ آلودگی به منابع آب زیرزمینی و تهدید کیفیت آب چاه‌ها و منابع کشاورزی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری به مهمترین عوامل آلودگی قنات‌های متروکه در این استان اشاره و اظهار کرد: نفوذ یا در برخی موارد اتصال مستقیم فاضلاب‌های مسکونی و صنعتی به داخل قنوات و تخلیه غیرمجاز فاضلاب تانکر‌ها از عوامل اصلی آلودگی قنوات متروکه استان به شمار می‌روند.

وی حرکت فاضلاب به سمت مظهر در طول مسیر قنات را از دلایل آلودگی منابع خاکی عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، آلودگی به منابع آب زیرزمینی نفوذ کرده و زمینه آلودگی منابع آب پایین دست را فراهم می‌کند.

این مسئول با بیان این که فرآیند خودپالایی به دلیل جریان داشتن فاضلاب آلوده در مسیر قنات انجام نمی‌شود، تاکید کرد: از این‌رو، امکان سرایت آلودگی به آب چاه‌ها و منابع آب وجود دارد. چرا که گاهی آلودگی کیلومتر‌ها در طول مسیر قنات منتقل شده و در نهایت از طریق شکاف زمین یا خلل‌وفرج خاک، خود را به سطح آب زیرزمینی می‌رساند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود فاضلاب و زباله به مسیر این قنوات نیز بیان کرد: مسدود نمودن درب میله چاه‌ها و آگاهی‌رسانی به عموم مردم در خصوص عدم تخلیه و اتصال فاضلاب به قنوات از جمله اقدامات اجرایی در این حوزه می‌باشد.

منصوری در پایان با اشاره به ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، پیگیری رفع آلودگی قنات‌های رهاشده در محدوده شهری و خطرآفرین را به عهده اداره‌کل حفاظت محیط زیست و مراکز بهداشت استانی و شهرستانی دانست و متذکر شد: شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را به روابط عمومی این ارگان‌ها اعلام کنند تا اقدامات کارشناسی و قضایی لازم صورت گیرد.