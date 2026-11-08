جشنواره موسیقی نواحی بانوان ایران و حرکات آیینی اقوام ایرانی با حضور نزدیک به ۱۰۰ هنرمند از سراسر کشور در قالب حدود ۱۰ گروه از امروز تا ۲۰ آبان در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جشنواره موسیقی نواحی بانوان ایران و حرکات آیینی اقوام ایران با هدف تقویت نشاط اجتماعی، پاسداشت میراث فرهنگی و هنری کشور و فراهم کردن فضایی متنوع برای ساکنان و گردشگران در هفته کیش برگزار می‌شود.

جشنواره با حضور نزدیک به ۱۰۰ هنرمند از نقاط مختلف کشور در قالب حدود ۱۰ گروه شامل پنج گروه موسیقی بانوان نواحی و پنج گروه حرکات آیینی اقوام برگزار می‌شود.

جشنواره ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آبان، هر شب از ساعت ۲۰ در سالن بولینگ مریم برگزار خواهد شد.

معرفی موسیقی اصیل ایرانی، پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های اقوام مختلف و حمایت از فعالیت‌های هنری بانوان از اهداف این رویداد است.

علاوه بر اجرا‌های سالن بولینگ مریم، ویژه‌برنامه نوای لور با حضور گروه‌های منتخب موسیقی نواحی بانوان در مجموعه ورزشی ساحلی بانوان برگزار می‌شود و اجرای حرکات آیینی اقوام ایرانی نیز در گذر کیش و زندگی واقع در اسکله تفریحی پیش‌بینی شده است.

در بخش برنامه‌های سینمایی، فیلم خانوم والده به مدت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در سینما لبخند کیش رایگان اکران می‌شود.

امروز ۱۷ آبان، مستند فصل انگور به کارگردانی ابراهیم حصاری هنرمند کیشوند، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور عوامل فیلم به نمایش درمی‌آید و اکران فیلم خانوم والده در این روز به ساعت ۲۱ تا ۲۳ تغییر می‌کند.

ویژه‌برنامه طنز کیش میش نیز روز دوشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۲۲ تا ۲۴ در تالار شهر برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضور مرتضی حسینی، سعید بیابانکی، ناصر فیض و شروین سلیمانی همراه است و شعرخوانی طنز، اجرای استندآپ کمدی با حضور خالو کریم و اجرای موسیقی گروه دریادلان از بخش‌های آن به شمار می‌رود.

برگزاری کنسرت‌های خیابانی در محدوده اسکله تفریحی با حضور هنرمندانی از جمله ترکاشوند و گروه هنری سپیدار نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

اجرای نمایش پلی‌لیست با موضوعات اجتماعی و خانوادگی در سالن بولینگ مریم در دست پیگیری است. این اثر نمایشی با رویکردی روان‌شناختی به مسائل خانواده می‌پردازد.

کنسرت همایون شجریان نیز روز ۲۰ آبان، همزمان با روز کیش، در مجموعه تالار شهر برگزار خواهد شد.