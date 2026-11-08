بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن روان‌آب‌ها در لرستان، راه ارتباطی ۱۷۰ روستا را در مناطق پاپی خرم‌آباد و زز و ماهرو الیگودرز مسدود کرد و برق ۹۰ روستا را قطع کرد. همچنین ریزش کوه در مسیر راه‌آهن جنوب، حرکت قطار‌ها را مختل کرد و یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر با ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به مقاصد خود منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بارندگی در لرستان از ارتفاعات آغاز شد و با حرکت روان‌آب‌ها به سمت دشت‌ها و آبراهه‌ها، راه‌های ارتباطی روستا‌ها و شبکه‌های خدمات‌رسان را تحت تأثیر قرار داد.

در بخش‌هایی از پاپی خرم‌آباد و زز و ماهرو الیگودرز، روان‌آب‌ها رسوبات و گل‌ولای را به جاده‌ها کشاندند و رانش زمین مسیر دسترسی به ده‌ها روستا را بست. همچنین شکستگی تیر‌ها و دکل‌های برق موجب خاموشی شد، خطوط گاز آسیب دیدند و ریزش کوه در محور جنوب، حرکت قطار‌ها را مختل کرد.

انسداد راه ارتباطی ۱۷۰ روستا

احسان کرم‌زاده، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، اعلام کرد که در مجموع، راه ارتباطی ۱۷۰ روستا در دو بخش پاپی خرم‌آباد و زز و ماهرو الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری‌شدن روان‌آب‌ها مسدود شده است.

به گفته او ، از این تعداد، ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی و ۵۰ راه روستایی در زز و ماهرو قرار دارند. همچنین برق ۹۰ روستا قطع شده و ماشین‌آلات سنگین برای بازگشایی مسیر‌ها در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند.

در بخش پاپی، شدت بارندگی و حجم روان‌آب‌ها به‌حدی بود که محور اصلی خرم‌آباد ـ سپیددشت نیز برای مدتی با اختلال مواجه شد. این مسیر بعدتر با تلاش نیرو‌های راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان بازگشایی شد، اما عملیات پاک‌سازی و رفع موانع احتمالی ادامه یافت و ۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محدوده حضور داشتند.

در شهر سپیددشت نیز آب وارد ۷۰ واحد مسکونی شد و نیرو‌های امدادی، خدمات‌رسان و هلال‌احمر برای تخلیه آب و رسیدگی به وضعیت خانه‌های آب‌گرفته وارد عمل شدند.

اختلال در حرکت قطار‌ها و انتقال مسافران

در مسیر راه‌آهن شمال به جنوب، ریزش کوه و سنگ در پنج نقطه از محدوده سپیددشت تا تنگ هفت، حرکت قطار‌ها را مختل کرد و مسافران در ایستگاه تله‌زنگ متوقف شدند.

پس از بروز اختلال، انتقال مسافران به مسیر‌های زمینی در دستور کار قرار گرفت. کرم‌زاده از اعزام ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود و انتقال یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقصد شهر‌های اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر خبر داد.

قطع گاز هفت روستا و برق ۹۰ روستا

در شبکه گاز نیز ریزش کوه و آسیب به خطوط انتقال و توزیع، مشکلاتی در بخش پاپی ایجاد کرد. به گفته کرم‌زاده، گاز هفت روستا با حدود ۳۰۰ مشترک قطع شده بود و گروه‌های تخصصی برای دسترسی به محل آسیب‌دیده و ترمیم خطوط به منطقه اعزام شدند.

قطعی برق در دو منطقه پاپی و زز و ماهرو نیز ۹۰ روستا را درگیر کرد. برق سه روستا تا شامگاه گذشته وصل شده بود و گروه‌های عملیاتی برای برقراری مجدد خدمات در مناطق آسیب‌دیده فعالیت می‌کردند.

گزارش‌های تکمیلی شرکت توزیع برق نشان می‌داد در مناطقی که راه دسترسی باز بود، نیرو‌های عملیاتی امکان تعمیر و وصل برق را داشتند، اما رانش زمین و سیلاب در برخی محدوده‌ها مانع حضور گروه‌های فنی می‌شد.

در کنار خسارت به زیرساخت‌ها، گزارش‌های اولیه از آسیب به تعدادی از خانه ها و تلف‌شدن تعدادی دام در مناطق پاپی و زز و ماهرو حکایت داشت؛ با این حال، میزان نهایی خسارت‌ها هنوز مشخص نبود.

سیلاب راه ۱۹ روستای الیگودرز را بست

مهدی اداوی، فرماندار الیگودرز، از مسدودشدن راه ارتباطی ۱۹ روستا و قطع برق هفت تا هشت روستا در پی بارندگی‌ها و سیلاب اخیر خبر داد.

به گفته وی، نیرو‌های راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای بازگشایی مسیرها، وصل برق و برقراری دوباره خدمات در مناطق آسیب‌دیده تلاش می‌کنند.

ابعاد اختلال در راه‌های روستایی الیگودرز از ساعات ابتدایی فعالیت سامانه بارشی آشکار شد. در نخستین گزارش‌ها، راه ارتباطی ۵۰ روستا مسدود اعلام شده بود. پس از آن، فرماندار از بازگشایی مسیر ۱۵ روستا خبر داد و اعلام کرد که راه 35 روستا همچنان بسته است.

در کنار راه‌های ارتباطی، شبکه برق روستا‌ها نیز آسیب دید. قطع برق هشت روستا در شرایطی گزارش شد که اختلال در تأمین برق الیگودرز به محدوده شهری نیز کشیده شد و پست فوق‌توزیع شماره یک این شهرستان در ساعات ابتدایی روز شنبه، ۱۶ آبان، بر اثر بارندگی شدید و وقوع رعدوبرق آسیب دید.

این حادثه از ساعت ۶ و ۱۴ دقیقه صبح به قطع برق مناطق مختلف شهر منجر شد. با وارد مدارشدن ترانسفورماتور دوم، پس از حدود ۲۰ دقیقه بخشی از شهر و شهرستان دوباره برق‌دار شد، اما ترانسفورماتور نخست همچنان از مدار خارج بود و تعدادی از فیدر‌های شبکه با قطعی برق مواجه شدند.

در بخش زز و ماهرو، طغیان رودخانه زز از پیامد‌های بارندگی‌های شدید بود. افزایش جریان آب این رودخانه نگرانی درباره تردد روستاییان و فعالیت‌های مستقر در حاشیه آن را افزایش داد.

همچنین گزارش‌هایی از واردآمدن خسارت به تعدادی از مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه زز منتشر شد، هرچند این خسارت در گزارش اولیه هنوز به تأیید رسمی مراجع مسئول نرسیده بود.

هم‌زمان با کاهش دما، بارش در ارتفاعات الیگودرز به برف تبدیل شد و گردنه گله‌بادوش در محور الیگودرز ـ شول‌آباد در روز جمعه، ۱۵ آبان، سفیدپوش شد.

در محدوده شهری الیگودرز نیز بارندگی‌ها به آب‌گرفتگی معابر و نقاط حاشیه‌ای منجر شد. محمد لطفی میانجایی، شهردار الیگودرز، از ثبت ۱۵ مورد آب‌گرفتگی خبر داده بود که ۱۰ مورد در محدوده شهری و پنج مورد در مناطق حاشیه‌ای قرار داشتند.

سیلاب در ۶ روستای جنوب بروجرد؛ دستور تخلیه یک روستا صادر شد

قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد، از قرار گرفتن ۶ روستای جنوب این شهرستان در معرض خطر آب‌گرفتگی و سیلاب خبر داد و گفت: دستور تخلیه یکی از این روستا‌ها به دلیل خطر رانش زمین صادر شده است.

وی افزود: در پی بارندگی‌ها، روستا‌های اسلام‌آباد، قلعه‌نو حکیمی، ورکوه، کناروند، تنگه محمد حاجی و کپر جودکی در جنوب شهرستان بروجرد در معرض آب‌گرفتگی و سیلاب قرار دارند.

فرماندار ویژه بروجرد افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی روستای تنگه محمد حاجی و احتمال رانش زمین، دستور تخلیه این روستا صادر شده است.

ولدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی ساکنان این مناطق خاطرنشان کرد: اهالی روستا‌های در معرض خطر از تردد در مسیر‌های سیلابی و مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدار‌ها و توصیه‌های مسئولان را جدی بگیرند.