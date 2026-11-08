به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران بر آمادگی همه‌جانبه مراکز و واحد‌های این مجموعه برای مقابله با مخاطرات احتمالی سامانه بارشی جدید و تداوم خدمات حمایتی و مراقبتی به جامعه هدف تأکید کرد.

رقیه رحمانی با اشاره به احتمال اختلال در تردد و دسترسی به خدمات در برخی مناطق استان گفت: معاونت‌ها، ادارات شهرستانی، مراکز تحت نظارت و واحد‌های تخصصی باید با پیش‌بینی نیاز‌ها و برنامه‌ریزی منسجم، تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی افراد در معرض خطر افزود: افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران نیازمند مراقبت مستمر، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده باید در اولویت برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه قرار گیرند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین خواستار بررسی وضعیت مراکز شبانه‌روزی و محل نگهداری افراد دارای معلولیت و سالمندان شد و گفت: موجودی مواد غذایی، دارو، اقلام بهداشتی، سوخت، تجهیزات گرمایشی و امکانات ارتباطی باید بررسی و کمبود‌های احتمالی پیش از بروز مشکل برطرف شود.

رحمانی، هماهنگی میان معاونت‌های تخصصی، ادارات شهرستانی، مسئولان مراکز و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را ضروری دانست و افزود: برای مناطقی که ممکن است دسترسی به آنها محدود شود، باید راهکار‌های جایگزین و برنامه‌های پشتیبانی پیش‌بینی شود.

وی با تأکید بر ارزیابی مستمر آمادگی مراکز، خواستار دریافت گزارش‌های منظم از وضعیت مراکز، نیاز‌های احتمالی و اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌ها شد و گفت: صرف اعلام آمادگی کافی نیست و باید کمبود‌ها و موانع احتمالی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان تأکید کرد: رویکرد این مجموعه در مواجهه با سامانه بارشی جدید، اقدام پیش‌دستانه، مراقبت هوشمندانه و حفظ پیوستگی خدمات حمایتی است و مأموریت بهزیستی با تغییر شرایط جوی متوقف نمی‌شود.