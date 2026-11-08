نمایشگاه مجموعه آثار مینیاتوری از ابنیه و بنا‌های تاریخی بهشهر، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، نمایشگاه مجموعه آثار مینیاتوری از ابنیه و بنا‌های تاریخی بهشهر، به همت حسین دروازه‌طوس و با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری بهشهر، به مناسبت هفته مازندران در خانه گردشگری بهشهر واقع در پارک موزه برپا شد.

در این نمایشگاه، آثار هنری استاد دروازه‌طوس با محوریت معرفی بنا‌ها و جلوه‌های تاریخی بهشهر، با ظرافت و دقت در قالب هنر مینیاتور به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه به مدت پنج روز دایر است و علاقه‌مندان به هنر، تاریخ و میراث فرهنگی می‌توانند از مجموعه آثار آن بازدید کنند.

برگزاری این رویداد، فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی بهشهر و پیوند هنر با میراث کهن مازندران است.