یک خودروی پراید به علت رانندگی با سرعت بحرانی ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت و ایجاد آلودگی صوتی در محور شهرضا توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: مأموران پلیس راه اصفهان ـ شیراز در ارتقای ایمنی رفت و آمد و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، این خودرو را به علت سرعت غیرمجاز و بحرانی متوقف کردند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: این خودرو به دلیل دستکاری در سیستم اگزوز و ایجاد آلودگی صوتی نیز موجب اخلال در آرامش دیگر کاربران جاده شده بود.

میرزایی با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات حادثه‌ساز گفت: سرعت غیرمجاز در محور‌های برون‌شهری از عوامل افزایش شدت تصادفات است و رانندگان باید با رعایت قوانین و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، در حفظ جان خود و دیگران و آرامش عمومی سهیم باشند.