رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد و پرنور در خودروها گفت: این چراغ‌ها با مختل کردن دید رانندگان، به‌ویژه در ساعات شب، خطر وقوع تصادفات را افزایش می‌دهند و پلیس با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمد طریقی، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی استان اردبیل، اظهار کرد: استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد، پرنور و خیره‌کننده در خودروها، به‌ویژه چراغ‌هایی که موجب اختلال در دید سایر رانندگان می‌شوند، یکی از عوامل تهدیدکننده ایمنی رانندگی و افزایش احتمال وقوع تصادفات است.

وی افزود: تابش مستقیم نور شدید این چراغ‌ها به چشم سایر رانندگان، به‌خصوص در ساعات شب، می‌تواند موجب کاهش میدان دید، اختلال در تشخیص مسیر و حتی ازدست‌دادن لحظه‌ای کنترل خودرو شود که این موضوع جان رانندگان و سایر کاربران ترافیک را به خطر می‌اندازد.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل تأکید کرد: پلیس با هرگونه استفاده غیرمجاز از چراغ‌های غیراستاندارد و خیره‌کننده که موجب برهم‌خوردن ایمنی تردد می‌شود، برابر مقررات برخورد خواهد کرد.

طریقی در پایان از رانندگان خواست با استفاده از چراغ‌های استاندارد و تنظیم صحیح نور خودرو، حقوق سایر رانندگان را رعایت کرده و از نصب و استفاده از تجهیزات روشنایی غیرمجاز خودداری کنند.