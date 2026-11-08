به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان به‌عنوان مدیر برتر حوزه آموزش انتظامی مازندران در سال ۱۴۰۵ معرفی و تجلیل شد.

این انتخاب به پیشنهاد معاون تربیت و آموزش انتظامی استان و با تأیید سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی مازندران، انجام شد.

در مراسمی با حضور سردار سرتیپ دوم ستاد محمدحسین حمیدی، معاون تربیت و آموزش فراجا، از سرهنگ عبادی قدردانی و لوح سپاس به وی اهدا شد.

این انتخاب در راستای تلاش‌های وی در برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های آموزشی، ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان و توجه به آموزش‌های مستمر و کاربردی در مجموعه پلیس راه صورت گرفت.