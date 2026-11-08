به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ سرهنگ اکبر نجفی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در جریان نزاع و درگیری با هدف خودنمایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، عاملان این اقدام پس از تیراندازی از محل متواری شدند.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، مأموران پایگاه امنیت عمومی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی در کمتر از ۲۴ ساعت، موفق شدند هویت متهمان را شناسایی و هر دو نفر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: در ادامه این عملیات، خودروی مورد استفاده متهمان توقیف و در بازرسی از مخفیگاه آنان، یک قبضه سلاح که در جریان این درگیری مورد استفاده قرار گرفته بود کشف و به این قائله مخل آسایش اهالی این محله شهر کرمان خاتمه داده شد.