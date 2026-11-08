رئیس پلیس راه استان اصفهان: هم اکنون تمامی محور‌های استان اصفهان بارانی است، اما تردد خودرو‌ها روان و بدون مشکل گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان اصفهان روان است و مشکل خاصی در زمینه عبور و مرور خودرو‌ها وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، هم اکنون در تمامی محور‌های استان اصفهان بویزه محور‌های غربی، جنوبی و مرکزی شدت بارش باران بیشتر گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و با سرعت مطمئنه در محور‌های بارانی تردد کنند.

میرزایی ادامه داد: رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو‌های مقابل، خودداری از ترمز‌های ناگهانی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان باید به‌ویژه در جاده‌های لغزنده مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از حرکت، از سالم بودن تجهیزات خودرو از جمله لاستیک‌ها، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن اطمینان حاصل کنند و در صورت کاهش دید یا تشدید بارندگی، با احتیاط بیشتری به مسیر خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان درباره وضعیت تصادفات در محور‌های مواصلاتی استان نیز گفت: خوشبختانه تاکنون مورد خاص و مشکل ویژه‌ای در زمینه تصادفات گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود روان بودن تردد در محور‌های استان، شرایط جوی می‌تواند به‌سرعت بر وضعیت جاده‌ها تأثیر بگذارد و رانندگان باید ضمن توجه به هشدارها، از هرگونه عجله و رفتار پرخطر در رانندگی پرهیز کنند.

در حال حاضر بارش باران در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان همچنان با شدت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ساعات بعدازظهر، سامانه بارشی همراه با تندباد‌های فصلی در نواحی شرقی استان اصفهان نیز فعال شود.