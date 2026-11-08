به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در برنامه گفتمان شبکه استانی خوزستان گفت: پدیده ال‌نینو شرایط خاصی از طوفان، رگبار، رعد و برق شدید، تگرگ و در برخی نقاط برف را ایجاد می‌کند که اگرچه بازه زمانی آن کوتاه است، اما از شدت بالایی برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیریت بحران و مشخص شدن وظایف دستگاه‌های مختلف بیان کرد: در استان علاوه بر بارندگی‌ها، به‌ویژه در شمال و شمال شرق، آورد آب از استان‌های شمالی نیز قابل‌توجه است و بر اساس گزارش‌ها در برخی نقاط لرستان حدود ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی در بازه زمانی کوتاه ثبت شده که حجم وسیعی از این آب به سمت خوزستان سرریز می‌شود.

استاندار با تشریح حجم بارندگی‌های اخیر در نقاط مختلف استان افزود: در لالی و اندیکا ۱۵۰ میلی‌متر، در بخش از اندیمشک ۱۱۵ میلی‌متر در ۲۴ ساعت، در قسمتی از مسجدسلیمان ۸۰ میلی‌متر، در دزپارت ۷۲ میلی‌متر و در ایذه ۵۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است و تمرکز اصلی بارش‌ها بر شمال شرق استان شامل اندیمشک، دزفول، لالی، گتوند، اندیکا، مسجدسلیمان، ایذه، دزپارت و باغ‌ملک است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اهواز گفت: حدود ۷۰ دستگاه پمپ ثابت جدید و ۳۰ دستگاه پمپ سیار دیزلی نصب شده و شبکه فاضلاب تا حد امکان لایروبی شده است. در اهواز ۳۵ نقطه بحرانی شناسایی شده و با پروژه‌های اجراشده تلاش شده مشکلات این نقاط حل شود.

موالی زاده تصریح کرد: تمام شرکت‌های تأمین‌کننده برای کمک به دستگاه‌های مختلف در حالت آماده‌باش قرار دارند، اما با این حال ممکن است در برخی نقاط اهواز مانند مقابل کربن‌بلک، بلوار شهید هاشمی و کوی نیرو شاهد آب‌گرفتگی باشیم و تلاش ما به حداقل رساندن مدت آب‌گرفتگی است.

وی با اشاره به لزوم لایروبی اساسی رودخانه کارون گفت: در طول سال‌ها رسوبات در بستر کارون نشسته و جزایری ایجاد شده که باعث می‌شود با حجم نه‌چندان زیاد بارندگی سطح آب بالا بیاید و از نقاطی به شهر پس بزند.

موالی‌زاده از هم‌استانی‌ها خواست در ۴۸ ساعت آینده از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه به مناطق شمالی و ارتفاعات پرهیز کنند، از اطراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از نزدیک شدن به ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها و درختان کهنسال و فرسوده اجتناب کنند.