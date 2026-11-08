برنامه‌های «با ایرانیاران» با روایت زندگی در دنیای پرشتاب، «صدای کار» با بررسی راهکار‌های ارتقای مشارکت اقتصادی زنان و «ایران ما» محوریت بررسی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان یزد، از شبکه‌های رادیویی ایران و اقتصاد پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «با ایرانیاران» با طرح موضوع «چرا همه عجله دارند؟»، به بررسی شتاب زندگی امروز، دغدغه کمبود زمان و تأثیر عجله بر روابط، تصمیم‌ها و تجربه‌های روزمره مردم می‌پردازد.

این برنامه از شنبه ۱۶ آبان‌ با تهیه‌کنندگی ندا حاجی‌اسماعیلی و در قالب موضوع «چرا همه عجله دارند؟»، مخاطبان را به روایت تجربه‌های خود از زندگی در دنیای پرشتاب امروز دعوت کرده است.

در این برنامه، ایرانیاران درباره دلایل احساس کمبود وقت، رقابت برای زودتر رسیدن به موفقیت، تفاوت سبک زندگی نسل‌های گذشته با امروز و فرصت‌هایی که در هیاهوی روزمرگی از دست می‌روند، صحبت خواهند کرد.

همچنین روایت‌های واقعی، خاطره‌ها، گفت‌و‌گو‌های مردمی و بسته‌های صوتی با رویکردی خلاقانه، زمینه‌ای برای تأمل درباره اهمیت مکث کردن، صبوری و لذت بردن از لحظه‌های زندگی فراهم می‌کند.

برنامه «با ایرانیاران» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۲:۱۵، از رادیو ایران پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در هفته پیش‌رو تجربه‌ها و روایت‌های خود را از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰ ارسال کنند.

برنامه «صدای کار» با بررسی راهکار‌های ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، به ضرورت پیوند آموزش‌های مهارتی با فرصت‌های واقعی اشتغال و کارآفرینی می‌پردازد.

در برنامه امروز ابعاد مختلف توانمندسازی اقتصادی زنان، از تدوین بسته‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیاز‌ها و شرایط گروه‌های مختلف زنان تا حمایت‌های تسهیلاتی از کارآفرینی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبدیل ظرفیت بالای زنان در مشاغل خانگی به فرصت‌های پایدار اقتصادی و بهره‌گیری از هم‌افزایی نهاد‌های فعال در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال، از دیگر محور‌های این برنامه است.

در این برنامه فاطمه سخائی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سیدجلیل احمدی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاه‌ها و بررسی راهکار‌های تقویت نقش اقتصادی زنان می‌پردازند.

«صدای کار» امروز ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «ایران ما» دوشنبه ۱۸ آبان‌، با تهیه‌کنندگی مریم بانوفطرتی و محوریت بررسی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان یزد پخش می شود.

این برنامه با نگاهی به قابلیت‌های توسعه‌ای استان یزد، ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، گردشگری و علمی این استان را با حضور استاندار یزد و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند.

استان یزد با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و فناوری، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور برخوردار است. ثبت جهانی شهر یزد، قرار گرفتن در شمار استان‌های بزرگ صنعتی کشور، برخورداری از ذخایر ارزشمند معدنی، ظرفیت‌های گسترده تولید فولاد، کاشی و سرامیک و نساجی، در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، بخشی از توانمندی‌های این استان به شمار می‌رود.

همچنین ظرفیت‌های علمی و فناورانه، وجود مراکز دانشگاهی معتبر، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و موقعیت جغرافیایی مناسب، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه اقتصادی یزد فراهم کرده است.

در این برنامه، محمدرضا بابایی، استاندار یزد و سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌های توسعه‌ای و راهکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های این استان گفت‌و‌گو خواهند کرد.

برنامه «ایران ما» ساعت ۱۲:۴۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.