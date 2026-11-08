به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی لرستان گفت: بیشترین میزان بارندگی‌های این استان طی ۷۸ ساعت گذشته با ۲۲۷.۷ میلیمتر در شول‌آباد الیگودرز ثبت شده است.

زینب اکبری بیان کرد: طی ۷۸ ساعت گذشته با فعالیت سامانه قوی، بارش‌های قابل توجهی در نقاط مختلف استان به ثبت رسیده است به‌گونه‌ای که شول‌آباد با ۲۲۷.۷ میلیمتر و سپیددشت خرم آباد با ۱۹۷ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را داشتند.

وی با بیان اینکه کمترین میزان بارندگی در پلدختر با ۸.۴ میلیمتر ثبت شده است اظهار داشت: در خرم‌آباد میزان بارندگی ها ۳۶.۲ میلیمتر گزارش شده است.

مرادپور ادامه داد: میزان بارش ها در الیگودرز ۱۰۳.۸ میلیمتر، ازنا ۱۰۰.۵، دورود ۷۷.۵، بروجرد ۴۵.۳، سیلاخور ۴۹، ایمان‌آباد ۳۹.۴، سراب‌دوره ۳۲.۸، رومشکان ۲۹.۱، کوهدشت ۲۶.۹، نورآباد ۲۲.۴، معمولان ۲۰.۶ و الشتر ۲۲.۲ نیز میلیمتر بود.

وی عنوان کرد: میانگین بارندگی لرستان در این بازه زمانی ۶۳.۶ میلیمتر ثبت شده است و سامانه بارشی امروز به تدریج از استان خارج می شود.