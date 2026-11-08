مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ در یادداشتی نوشته است : قدرت ایران فقط در توان نظامی خلاصه نمی‌شود و وحدت ملی، سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، پیشرفت علمی، استقلال اقتصادی و مدیریت جهادی، اضلاع مکمل اقتدار جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کریم سرافراز در یادداشتی تحلیلی تصریح کرده است: از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و غارت منابع ملی تا حمایت از رژیم بعث عراق، تحریم‌های ظالمانه، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تجاوزات نظامی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره خصومت آمریکا با ملت ایران هستند. تجربه تاریخی نشان داده است که مسئله اصلی نظام سلطه، نه یک دولت و جناح سیاسی، بلکه اصل استقلال و اقتدار ایران است.

در این یادداشت آمده است: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یک حقیقت راهبردی را برجسته می‌کند: ملت ایران نباید در شناخت دشمن دچار خطای محاسباتی شود.

وی افزوده است: امید بستن به تغییر ماهیت استکبار از مسیر امتیازدهی و عقب‌نشینی، نادیده گرفتن تجربه تاریخی ملت ایران است. دشمنی که به دنبال تسلیم بی‌قیدوشرط ایران است، با امتیازگیری متوقف نخواهد شد؛ بلکه عقب‌نشینی را زمینه‌ای برای زیاده‌خواهی بیشتر تلقی خواهد کرد.

وحدت ملی؛ پشتوانه اقتدار ایران

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ تصریح کرده است : قدرت ایران فقط در توان نظامی خلاصه نمی‌شود. وحدت ملی، سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، پیشرفت علمی، استقلال اقتصادی و مدیریت جهادی، اضلاع مکمل اقتدار جمهوری اسلامی هستند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت ملی از نیرو‌های مسلح تأکید دارند، مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه، توجه به معیشت مردم، مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی، پشتوانه مردمی اقتدار کشور را مستحکم‌تر کنند.

جبهه مقاومت؛ افق آینده منطقه

کریم سرافراز نوشته است: استواری جبهه مقاومت از فلسطین و لبنان تا عراق و یمن، بیانگر اهمیت همبستگی ملت‌های مستقل در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بیگانه است.

در یادداشت مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ تاکید شده است: آینده غرب آسیا باید به دست ملت‌های این منطقه رقم بخورد، نه قدرت‌هایی که دهه‌ها منافع خود را بر امنیت و استقلال ملت‌ها تحمیل کرده‌اند. شکل‌گیری نظم منطقه‌ای عادلانه و مستقل، نیازمند همگرایی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و مقابله با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.