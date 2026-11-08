تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در بزرگراه «ام بیست» در انگلیس دست کم ۱۱ زخمی برجای گذاشت و بسته شدن این بزرگراه پر تردد، صف چندین کیلومتری از خودرو‌های متوقف شده ایجاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مقامات دولتی اعلام کردند نیرو‌های آتش‌نشانی، پلیس و امدادگران پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

ساعتی پیش و پس از حدود ۱۱ ساعت پلیس اعلام کرد این مسیر برای عبور و مرور بازگشایی شده است.

تازه‌ترین آمار‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد سال گذشته بیش از ۱۰۶ هزار تصادف منجر به جراحت یا مرگ در سراسر این کشور ثبت شده است. اعلام شد در این تصادفات بیش از ۱۳۵ هزار نفر مصدوم و حدود هزار و ششصد نفر جان باختند.