به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان میزان تولید واقعی تخم‌مرغ استان در سال ۱۴۰۴ از محل تعداد ۲ واحد فعال با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه، بالغ بر هفت هزار و ۶۱ تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی حسینی با اشاره به روند تولید در سال جاری افزود: میزان تولید تخم‌مرغ استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون از محل تعداد سه واحد فعال با ظرفیت ۳۴۰ هزار قطعه به یک هزار و ۴۲۸ تُن رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد کل واحد‌های پرورش مرغ تخم‌گذار در استان ۹ واحد با ظرفیت ۸۸۸ هزار و ۷۲۰ قطعه است که از این تعداد، در زمان حاضر سه واحد با ظرفیت ۳۴۰ هزار قطعه فعالیت می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: جمعیت استان در سال ۱۴۰۴، حدود سه میلیون و ۳۴۵ هزار نفر برآورد شده است؛ بر اساس سرانه مصرف ۱۱.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر، میزان نیاز کل استان ۳۹ هزار و ۱۳۶ تُن برآورد شده که با ۳۲ هزار و ۷۵ تُن کسری تولید مواجه هستیم.

حسینی بیان کرد: با توجه به نیاز بازار مصرف استان و میزان عرضه و تقاضا، مقدار کسری برآورد شده از طریق واردات تخم‌مرغ از استان‌های همجوار تأمین می‌شود.

وی با اشاره به موانع توسعه صنعت پرورش مرغ تخم‌گذار، گفت: از مهم‌ترین موانع توسعه این صنعت، عدم فعالیت واحد‌های تولیدی با ظرفیت کامل به‌دلیل مشکلات تأمین نهاده و خوراک و افزایش هزینه‌های جاری تولید است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درباره برنامه‌های توسعه‌ای نیز گفت: تعداد واحد‌های در حال احداث استان ۱۲ واحد با ظرفیت ۸۶۰ هزار قطعه است که تا سال ۱۴۰۸ به بعد به بهره‌برداری خواهند رسید و امیدواریم با تحقق این مهم، گام بلندی در راستای خوداتکایی استان در این بخش برداشته شود.