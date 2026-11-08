به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان میانگین بارندگی در فریدونشهر را تا شامگاه شنبه حدود صد میلیمتر اعلام کرده است.

حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات رفت و آمددر معابر شهری و برون شهری، بنا بر تصمیم کمیته مدیریت بحران، تمام مدارس شهرستان فریدونشهر امروز به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

همچنین میانگین بارش‌ها در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود تا صبح امروز ۲۶۱ میلیمتر و ۲ سانتیمتر برف گزارش شده است.

با نخستین بارش برف پاییزی در منطقه فریدونشهر، همکاران پرتلاش واحد فرستنده‌های تلویزیونی و ترابری صدا و سیمای استان اصفهان نیز برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی در مناطق غرب استان حضور یافتند.