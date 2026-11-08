به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و انجام بررسی‌های تخصصی، محل نگهداری مقادیری داروی قاچاق شناسایی شد و مأموران در بازرسی از منزل موردنظر ۱۴۰ هزار و ۹۵۱ قلم انواع دارو را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریالی دارو‌های مکشوفه افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.