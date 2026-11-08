به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیزدهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی الکترونیکی رشد با رویکرد «هوش مصنوعی؛ هم‌افزایی اندیشه و فناوری در یادگیری» آغاز به کار می‌کند.

جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی الکترونیکی رشد با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌ها و ابتکارات فعالان عرصه تعلیم و تربیت، توسعه محتوای الکترونیکی و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری برگزار می‌شود و بستری برای مشارکت معلمان، هنرآموزان، دانش‌آموزان، دانشجویان و شرکت‌ها و مؤسسات فعال در این حوزه فراهم می‌ کند .

سیزدهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی الکترونیکی رشد، در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، نقشه راه اجرای سند تحول و برنامه درسی ملی و با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

این رویداد ملی با هدف شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی، تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری، تأمین بخشی از محتوا‌های مورد نیاز بسته‌های تربیت و یادگیری و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت در تولید منابع و رسانه‌های یادگیری طراحی شده است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این دوره، با همکاری شورای عالی آموزش‌وپرورش، معاونت‌های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و پرورشی و فرهنگی، سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه مشارکت گسترده فعالان این عرصه را فراهم می‌کند.

هوش مصنوعی؛ دستیار آموزشی برای یادگیری خلاق و شخصی‌سازی‌شده

در سیزدهمین دوره این جشنواره، هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تولید محتوای آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته است. بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار آموزشی و پرورشی برای حل مسائل واقعی آموزش و تربیت، تقویت خلاقیت و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری شخصی‌سازی‌شده از مهم‌ترین اهداف این دوره به شمار می‌رود.

همچنین ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از هوش مصنوعی مولد در طراحی و تولید محتوای آموزشی و پرورشی، ترویج سواد هوش مصنوعی، استفاده مسئولانه از فناوری و به‌کارگیری ظرفیت این ابزار‌ها در بازی‌وارسازی فرایند‌های آموزشی و تربیتی از دیگر محور‌های مورد تأکید جشنواره است.

این رویداد تلاش می‌کند با شناسایی و حمایت از توانمندی‌ها و ابتکارات معلمان، هنرآموزان، دانش‌آموزان، هنرجویان، دانشجو‌معلمان و سایر علاقه‌مندان، زمینه تولید منابع و رسانه‌های یادگیری الکترونیکی متناسب با نیاز‌های واقعی مدارس را گسترش دهد.

چه افرادی می‌توانند در جشنواره شرکت کنند؟

این دوره از جشنواره در چهار گروه اصلی پذیرای آثار و ایده‌های تولیدکنندگان محتواست:

معلمان و فعالان تعلیم و تربیت: شامل معلمان دوره‌های ابتدایی و متوسطه، هنرآموزان هنرستان‌ها، معلمان مدارس استثنایی، مربیان امور تربیتی، معاونان پرورشی، مشاوران مدارس، استادان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کارشناسان و کارکنان آموزش‌وپرورش و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

دانش‌آموزان و هنرجویان: دانش‌آموزان همه پایه‌های تحصیلی و هنرجویان هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش.

دانشجویان: دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشجویان علاقه‌مند سایر دانشگاه‌های کشور.

شرکت‌ها و مؤسسات: شرکت‌ها و مؤسسات فعال در زمینه طراحی و تولید محتوای الکترونیکی آموزشی و تربیتی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان.

معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند آثار خود را به‌صورت انفرادی یا گروهی ارائه کنند. همچنین معلمان مدارس غیردولتی با دریافت تأییدیه از مدرسه محل خدمت، امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.

از پادکست و پویانمایی تا بازی‌های تعاملی و واقعیت مجازی

در این دوره، آثار تولیدشده در قالب‌های متنوع رسانه‌ای و فناورانه پذیرفته می‌شوند. این قالب‌ها عبارت‌اند از: محتوای صوتی و پادکست - موشن‌گرافیک - پویانمایی و انیمیشن - ویدئوی آموزشی و پرورشی -

برنامه‌های کاربردی و اپلیکیشن‌های تلفن همراه - بازی‌های تعاملی آموزشی و پرورشی - واقعیت افزوده - داده‌نگاشت یا اینفوگرافیک آموزشی و تربیتی - واقعیت مجازی.

آثار ارسالی باید متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی و اولویت‌های اعلام‌شده در پایگاه اینترنتی جشنواره باشند. دبیرخانه علاوه بر صحت محتوایی و کیفیت فنی و هنری، به طراحی آموزشی، خلاقیت، نوآوری و کاربردی بودن محصولات توجه ویژه خواهد داشت.

همچنین آثار نباید پیش‌تر به هیچ نهاد دولتی یا خصوصی واگذار شده باشند و باید بدون نیاز به قفل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری یا کلمه عبور قابل اجرا باشند. امکان استفاده از آثار در رایانه، تبلت و تلفن همراه و رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی نیز از شرایط پذیرش محصولات است.

آثار برتر، فرصتی برای حضور در کتاب‌های درسی و شبکه رشد

یکی از فرصت‌های مهم سیزدهمین دوره جشنواره، امکان بهره‌گیری از آثار برتر در بسته‌های تربیت و یادگیری و منابع آموزشی مورد استفاده دانش‌آموزان است.

بر اساس دستورالعمل جشنواره، محصولات برتر پس از تأیید گروه‌های برنامه‌ریزی درسی مربوط، در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بارگذاری می‌شوند. همچنین بخشی از آثار تأییدشده می‌توانند به‌عنوان محتوای تکمیلی در رمزینه‌های پاسخ سریع (QR Code) کتاب‌های درسی قرار گیرند و به نام تولیدکننده اثر در اختیار مخاطبان قرار گیرند.

همچنین آثار برتر به بخش کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی غیرمکتوب رشد معرفی می‌شوند تا در اولویت فرایند ارزشیابی و طی مراحل قانونی برای دریافت نشان رشد قرار گیرند.

حمایت از برگزیدگان با جوایز، آموزش‌های تخصصی و فرصت‌های حرفه‌ای

در این دوره، برای حمایت از تولیدکنندگان برتر، مجموعه‌ای از مشوق‌های مادی و معنوی پیش‌بینی شده است. صدور لوح تقدیر از سوی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، اهدای جوایز به صاحبان آثار برتر رتبه‌های اول تا سوم در گروه‌های مختلف شرکت‌کننده و حمایت از تولیدات برگزیده از جمله این مشوق‌هاست.

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان برجسته، شبکه‌سازی میان افراد برتر و فعال، فراهم کردن بستر‌های حرفه‌ای تولید محتوا از جمله استودیو‌های تخصصی و ایجاد فرصت همکاری در توسعه منابع و رسانه‌های یادگیری الکترونیکی نیز از دیگر برنامه‌های حمایتی جشنواره به شمار می‌رود.

داوری در سه مرحله استانی و کشوری

فرایند ارزیابی آثار سیزدهمین دوره جشنواره به‌صورت برخط و در چند مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، آثار در دبیرخانه‌های استانی بر اساس شاخص‌های داوری و ضوابط مربوط به حقوق انتشار بررسی و ارزیابی می‌شوند و آثار برتر به مرحله کشوری راه می‌یابند.

در مرحله دوم، محصولات راه‌یافته در کمیته‌های داوری دبیرخانه کشوری جشنواره ارزیابی خواهند شد و در مرحله نهایی، کمیته‌های علمی و داوری، آثار برتر کشوری را انتخاب می‌کنند.

آثار ارسالی شرکت‌ها و مؤسسات نیز به‌صورت متمرکز در سطح کشور داوری خواهند شد.

نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار

علاقه‌مندان برای شرکت در سیزدهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی الکترونیکی رشد می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی ecf۱۳.roshd.ir، ضمن مطالعه راهنمای شرکت در رویداد، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و بارگذاری محصول خود اقدام کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، دبیرخانه کشوری جشنواره از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۴۵۱۳۴ پاسخ‌گوی علاقه‌مندان خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هزینه‌های ارزیابی آثار و جوایز برگزیدگان از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تأمین می‌شود و استان‌ها، مناطق، نواحی، شهرستان‌ها و مدارس مجاز به دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از شرکت‌کنندگان نیستند.

سیزدهمین جشنواره ملی تولید محتوای آموزشی و تربیتی الکترونیکی رشد، فرصتی برای پیوند خلاقیت معلمان و دانش‌آموزان با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین است تا ایده‌ها و تولیدات نوآورانه، فراتر از کلاس درس، در مسیر غنی‌سازی منابع یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس کشور به کار گرفته شوند.