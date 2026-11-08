فرمانده سپاه امام رضا (ع)درگذشت منصور انوری، نویسنده متعهد و بلندآوازه دفاع مقدس را ضایعه‌ای تأثربرانگیز برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مهدوی در پیامی با ابراز مراتب تسلیت، مرحوم انوری را هنرمندی دانست که با بیش از سه دهه مجاهدت در عرصه قلم، آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

او با اشاره به اهمیت آثار این نویسنده، مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» را گنجینه‌ای گرانبها از تاریخ حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران و انقلاب اسلامی دانست که نقش مهمی در ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایفا کرده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) در ادامه، درگذشت این نویسنده توانمند و مردمی را به خانواده محترم ایشان، اصحاب فرهنگ و هنر استان خراسان رضوی و جامعه ادبی کشور تسلیت گفت و برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستار شد.