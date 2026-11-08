مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف، با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، جمعی از مدیران دستگاه قضایی، مسئولان استانی و اعضای شوراهای حل اختلاف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هدف از برگزاری این مراسم پاسداشت سال‌ها تلاش و خدمات مجموعه شورا‌های حل اختلاف در مسیر تحقق صلح و سازش، ترویج فرهنگ گذشت و مدارا و توسعه شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات اعلام شد.

در این آیین بر نقش مهم شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، تقویت اعتماد عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌و‌گو و تفاهم نیز تأکید شد.

همچنین این مراسم فرصتی را برای تبیین جایگاه و مأموریت‌های جدید مرکز حل اختلاف و بررسی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف ایجاد کرد.

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