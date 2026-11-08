در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مؤسسه یو‌اس‌نیوز (U.S. News) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ایران، جایگاه پنجم جهانی در حوزه «علوم پلیمر» و دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۱۴ جهانی، جایگاه نخست دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان مؤسسه یو‌اس‌نیوز (U.S. News) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، که توسط مؤسسه منطقه‌ای ISC منتشر شده است، نام ۸۰ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۲۲۵۰ دانشگاه از بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار گرفته است. در این میان، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۱۴ جهانی، جایگاه نخست دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

پس از دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۶۰، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۷۸ و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۵۸۵ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دانشگاه تبریز با رتبه ۶۶۲، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه مشترک ۷۸۳، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۷۹۱ و دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و تبریز با رتبه مشترک ۸۰۱ در میان ۱۰ جایگاه نخست ایران قرار گرفته‌اند.

رتبه پنجم جهان در علوم پلیمر به ایران رسید

بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی یو‌اس‌نیوز، یکی از نکات قابل توجه در عملکرد علمی ایران، جایگاه پنجم جهانی در حوزه «علوم پلیمر» است. همچنین ایران در علوم و فناوری سبز و پایدار رتبه هفدهم، در منابع آب رتبه سی‌وپنجم، در مهندسی رتبه شصت‌وهشتم و در هوش مصنوعی رتبه صد‌وچهارم جهان را کسب کرده است.

این نتایج نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران در برخی حوزه‌های تخصصی از ظرفیت پژوهشی قابل توجهی برخوردارند. مهندسی، علوم پزشکی، علوم و فناوری پلیمر، علوم و مهندسی مواد، منابع آب، علوم کشاورزی و مطالعات محیط‌زیستی از جمله زمینه‌هایی هستند که دانشگاه‌های کشور در آنها فعالیت‌های علمی و پژوهشی گسترده‌ای دارند.