

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاونت خبر صدا و سیمای مازندران با ایجاد ظرفیت خبری در بسته شهروند خبرنگار از مشارکت مردم در تولید و انعکاس اخبار بهره می‌گیرد و شهروند خبرنگاران مازندرانی در هفته دوم آبان ماه از زباله‌های رها شده در حاشیه جاده هادی شهر و جوی آب امیرکلا، خطر تردد دانش آموزان در مدارس حاشیه جاده‌ها و آلایندگی زباله سوز نوشهر گلایه کردند.



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