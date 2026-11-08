به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: سرخون و لردگان با ۲۱ درجه سانتی گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان هستند.

قطره افزود: با تقویت سامانه بارشی روز یک شنبه، در سطح استان به تناوب، پوشش ابر، بارش شدید باران، گاهی همراه با رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات و کولاک برف، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقت و در برخی نقاط مه، پیش بینی می‌شود. بارش‌ها در نیمه غربی و جنوبی خصوصا شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان، فلارد و بخش‌هایی از بن، شهرکرد و کیار از شدت بیشتری برخوردارند.