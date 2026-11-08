استخراج بیش از ۹۲۹ هزار تن کانسنگ طلا از معادن طلای خراسان جنوبی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از استخراج واقعی ۹۲۹ هزار و ۱۳۸ تن کانسنگ طلا از معادن استان در نیمه اول سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ رئیس سازمان صمت استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در این مدت همچنین در حوزه فرآوری طلا ۳۳۰ کیلوگرم شمش طلا تولید شده است.
پارسا افزود: در مدت مشابه سال قبل هم یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۸۶ تن کانسنگ طلا از معادن استان استخراج شد.
وی گفت: ذخایر قطعی شناسایی شده معادن طلا در خراسان جنوبی بیش از ۶۷ میلیون تن برآورد شده است و معادن طلای استان در شهرستانهای خوسف و نهبندان واقع شدهاند.
رئیس سازمان صمت استان افزود: استخراج اسمی سالیانه کانسنگ طلا از معادن طلای استان ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن است و این معادن زمینه اشتغال ۹۲۷ نفر را فراهم کردهاند.
پارسا گفت: تاکنون در خراسان جنوبی ۱۰ معدن طلا شناسایی شده است.