استخراج بیش از ۹۲۹ هزار تن کانسنگ طلا از معادن طلای خراسان جنوبی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از استخراج واقعی ۹۲۹ هزار و ۱۳۸ تن کانسنگ طلا از معادن استان در نیمه اول سال خبر داد.