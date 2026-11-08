این جنایت‌ها و کشتار‌ها نه تنها بر عملکرد نیرو‌های مسلح و امنیتی ما در انجام وظیفه شان تاثیری نخواهد گذاشت؛ بلکه قدرت، ظرفیت، توان تولید و تجربه آنها را در بازدارندگی با تمام قوا در برابر دشمنان شان افزایش خواهد داد.

او خطاب به متجاوزان گفت: هرچه جنگ و محاصره شما بیشتر ادامه یابد، ملت ما در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها نیرومندتر و پیشرفته‌تر خواهند شد و نیرو‌های مسلح ما غافلگیری‌های فراوانی برای متجاوزان خواهند داشت.

عضو شورای سیاسی عالی یمن تصریح کرد: تجاوز مستمر عربستان سعودی به مراکز، تاسیسات و مکان‌های غیرنظامی، جنایت جنگی است و با گذر زمان پاک نمی‌شود.

محمد علی الحوثی اظهار داشت: اقدام‌های عربستان در هدف قرار دادن غیرنظامیان، تاسیسات و زیر ساخت‌های غیرنظامی در طول ۱۲ سال، جنایت جنگی است و عاملان آن از مجازات مصون نخواهند ماند.