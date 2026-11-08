مدیرکل آموزش‌ و پرورش خراسان جنوبی از آغاز فرایند ثبت‌نام سوادآموزان در سال جاری برای تحقق عدالت آموزشی و ریشه‌کنی بی‌سوادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با آغاز فرایند ثبت‌نام سوادآموزان در سال جاری، در راستای تحقق عدالت آموزشی و ریشه‌کنی بی‌سوادی، ۸۰۰ نفر از آموزش‌های رایگان دوره‌های سوادآموزی و طرح‌های مکمل بهره‌مند می‌شوند.

مرتضوی افزود: فرایند ثبت نام تا پایان آذر ادامه دارد.

دبیر شورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: سوادآموزی استان در سال جاری، علاوه بر آموزش سواد پایه، به آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و شغلی نیز توجه ویژه‌ای خواهد داشت و زمینه تبدیل سوادآموزی استان به سکوی آموزش بزرگسالان فراهم خواهد شد.

مرتضوی افزود: در سال جاری، ۱۵ پایگاه سوادآموزی و ۲ مرکز یادگیری محلی در سطح استان به آموزش سوادآموزان خواهند پرداخت که در هر پایگاه، علاوه بر مهارت‌های اساسی زندگی، یک مهارت شغلی با توجه به نیاز سوادآموزان آموزش داده خواهد شد.

وی از تمامی آحاد جامعه درخواست کرد افراد بی‌سواد و کم‌سوادی را که در خانواده یا محل زندگی خود می‌شناسند، به پایگاه‌های سوادآموزی استان معرفی کنند تا شاهد محو کامل بی‌سوادی از استان پهناور خراسان جنوبی باشیم.