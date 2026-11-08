\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0641\u0642\u06cc\u0647\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u0641\u062f\u0627\u0647\u0627\u0633\u062a\u061b \u0645\u0631\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u0647 \u0627\u0634 \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0633\u062a. \u0642\u0635\u0647 \u0645\u0631\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u062f\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n