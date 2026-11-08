به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،صادق رضا فرهادی گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۲۸ شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در آزادراه شیراز اصفهان، ۱۷۰ کیلومتری اصفهان، رخ داد.

فرهادی ادامه داد: در این حادثه بر اثر لغزندگی سطح جاده ناشی از بارندگی یک دستگاه تریلی کنترل خود را از دست داد و به‌صورت عرضی در مسیر قرار گرفت و به دنبال آن ۱۵ دستگاه خودرو با تریلی برخورد کردند.

او در پایان بیان کرد: این حادثه در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شد و سه مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده منتقل شدند.