\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u060c \u067e\u06cc\u0631\u0648 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u06f1\u06f2\u06f5 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0627\u06a9\u06cc\u067e\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0648 \u063a\u0648\u0627\u0635\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u062a\u0634\u200e\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062c\u0633\u062a\u200c\u0648\u200c\u062c\u0648 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u063a\u0648\u0627\u0635\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0648 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u06cc \u0648\u0642\u0641\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u063a\u0648\u0627\u0635\u06cc \u062c\u0633\u062f \u0628\u06cc\u200e\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u06cc\u0642 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0622\u062a\u0634\u200e\u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062c\u0633\u062f \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u0648\u00a0 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0