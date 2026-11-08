رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه صیانت و احیای میراث غنی فرهنگی استان نیازمند طرح‌های نوین است، گفت: برخورد با مسائل فرهنگی صرفاً با ابزار سلبی به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه صیانت و احیای میراث غنی فرهنگی و تاریخی استان نیازمند طرح‌های نوین، ریسک‌پذیری مدیریتی و تغییر رویه‌های سنتی است، گفت: برخورد با مسائل فرهنگی صرفاً با ابزار سلبی به نتیجه نمی‌رسد، بلکه باید با اعتمادسازی و ایجاد انتفاع اقتصادی برای مردم و جوامع محلی، فرهنگ حفاظت از تاریخ و تمدن را نهادینه کنیم و دستگاه قضایی استان نیز با تمام توان حامی طرح‌های نوآورانه در این حوزه است.

دادخدا سالاری در نشست هم‌اندیشی و نخبگانی با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان و اعضای شورای معاونین این اداره‌کل، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث فرهنگی در ارتقا و تثبیت جایگاه تمدنی کرمان، اظهار کرد: اگر بنایی در کرمان ثبت ملی یا جهانی می‌شود، باید وزنی در شأن فرهنگ و تاریخ کهن ایران و دیار کریمان پیدا کند؛ متأسفانه با وجود آثار بی‌شمار تاریخی، جهانی و طبیعی در استان، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله معناداری داریم.

وی افزود: امروز صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی پاک و درآمدزا در جهان شناخته می‌شود، کشور‌های دیگر گاه از یک سنگر یا محوطه تاریخی بسیار ساده درآمد‌های سرشار توریستی کسب می‌کنند و حتی کشور‌های همسایه با ساخت جزایر مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین به جذب گردشگر می‌پردازند؛ این در حالی است که استان کرمان گنجینه‌ای از ثروت‌های تاریخی، از ارگ تاریخی بم و راین گرفته تا تمدن دیرپای جیرفت و جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی مانند تخت‌درگاه‌قلی‌بیگ را در اختیار دارد، اما هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با این پیشینه عظیم، بهره‌برداری اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با انتقاد از حاکمیت نگاه‌های جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: نباید مسائل میراث فرهنگی را صرفاً وظیفه یک اداره‌کل دانست؛ دغدغه میراث فرهنگی باید دغدغه مشترک تمامی نهاد‌ها باشد، زیرا اگر همه دستگاه‌ها پای کار نیایند، گرهی گشوده نخواهد شد.

سالاری با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی گفت: با روش فعلی و اعتبارات محدود دولتی، مشکلات حوزه میراث حل‌شدنی نیست و نمی‌توان هزاران بنای تاریخی واجد ارزش را فریز و بلاتکلیف رها کرد تا بر اثر مرور زمان و کمبود بودجه تخریب یا مستهلک شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، ورود میدانی و همراه کردن مردم را کلید مهار پدیده‌هایی نظیر حفاری‌های غیرمجاز دانست و یادآور شد: برخورد سلبی و قضایی جایگاه قانونی خود را دارد، اما در حوزه فرهنگ، زور و اجبار به‌تنهایی پاسخگو نیست و مردم باید قلباً باور کنند که این آثار، هویت و سرمایه نسل‌های آینده آنهاست.

سالاری با اشاره به تجربه کاوش‌های باستان‌شناسی در جیرفت بیان کرد: اگر مردم حس کنند دولت و حاکمیت برای آثار تاریخی احترام و برنامه عملیاتی قائل هستند، خود بهترین حافظان میراث خواهند بود.

سالاری در پایان با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای مانع‌زدایی و پشتیبانی حقوقی از برنامه‌های میراث فرهنگی تأکید کرد: دادگستری کل استان کرمان در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی است تا با ارائه طرح‌های نوآورانه، شکستن بن‌بست‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذار در چارچوب قانون و ضوابط میراثی، زمینه جهش گردشگری و احیای بافت‌های ارزشمند تاریخی استان فراهم شود.

در ادامه این نشست، سید موید محسن نژاد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با ابراز خرسندی از نگاه تخصصی، فرهنگی و راهگشای رئیس کل دادگستری استان، اظهار داشت: حضور شخصیتی در رأس دستگاه قضایی استان که علاوه بر نگاه نظارتی، به تاریخ، هنر و میراث این دیار اشراف عمیق دارد، بزرگ‌ترین قوت قلب و تسهیل‌کننده ماموریت‌های میراث فرهنگی است.

وی ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام، از همراهی و حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضایی استان در صیانت از آثار تاریخی و بسترسازی برای توسعه گردشگری تقدیر کرد.