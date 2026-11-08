به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق در بخشی از بیانیه دو صفحه‌ای با طرح پرسش‌هایی درباره منشأ دارایی‌های خانواده علی الزیدی نخست وزیر و برادرش حسن الزیدی، خواستار شفاف‌سازی درباره چگونگی انباشت ثروتی بالغ بر ۲۱ تریلیون دینار عراق، معادل بیش از ۱۳ میلیارد دلار در مدت کمتر از ۱۰ سال شد.

در این بیانیه، قرارداد‌های تأمین مواد غذایی ارتش عراق در وزارت دفاع و قرارداد‌های تجهیز سوخت از جمله مواردی عنوان شده‌اند که به گفته این گروه باید درباره ارتباط احتمالی آنها با منشأ این دارایی‌ها تحقیق شود.

حزب‌الله عراق همچنین از نهاد‌های نظارتی عراق (هیئت النزاهه) خواسته است درباره این قرارداد‌ها و اتهامات مالی مطرح‌شده بررسی‌های لازم را انجام دهند.