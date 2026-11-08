برنامه‌های «ققنوس» با بررسی کارنامه جمالزاده و جلوه‌های باران در شعر پارسی، «فاطمه فاطمه است» با محوریت کتاب‌شناسی و معرفی آثار مکتوب درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، «گلبانگ سربلندی» با بخش‌های متنوعی همچون پخش قرآن، اذان و نیایش و «کتابگردی» با نگاهی به کتاب‌های تاریخ معاصر ایران، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ققنوس»، با محوریت موضوع «باران در شعر فارسی» و گرامیداشت یاد و نام محمدعلی جمالزاده، بخش‌های گوناگونی از جمله برنامه‌های اختصاصی درباره پدر داستان‌نویسی نوین ایران، جایگاه باران در شعر پارسی و «وطن فارسی» را پخش می‌کند.

معصومه علوی‌نکو تهیه‌کنندگی و نویسندگی این برنامه زنده را بر عهده دارد و مرتضی صداقتگو نیز به‌عنوان مشاور محتوایی در کنار گروه برنامه‌ساز حضور دارد. همچنین مهدی محمدیان گویندگی برنامه «ققنوس» را بر عهده دارد.

در بخش گفت‌وگوی تخصصی این برنامه، علیرضا محمودی ایرانمهر، نویسنده و منتقد ادبی، ابعاد آثار و تأثیرگذاری محمدعلی جمالزاده را بررسی می‌کند. همچنین عظیم طهماسبی، مترجم، درباره چگونگی استفاده بهینه از هوش مصنوعی سخن می‌گوید.

عوامل برنامه‌ساز «ققنوس» برای افزایش مشارکت مخاطبان، پرسش ویژه‌ای را مطرح کرده‌اند تا شنوندگان دیدگاه‌های خود را درباره این موضوع که «مجموعه داستان «یکی بود، یکی نبود» چه تغییری در مسیر داستان‌نویسی فارسی ایجاد کرد؟» با برنامه در میان بگذارند.

«ققنوس» مجله‌ای ادبی و رادیویی است که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «فاطمه فاطمه است» با محوریت کتاب‌شناسی و معرفی آثار مکتوب درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، هم‌زمان با ایام شهادت آن بانوی بزرگوار، از شنبه ۱۶ آبان‌ تا جمعه ۲۲ آبان‌۴۰۵، در دهه دوم فاطمیه پخش می شود.

این برنامه هر شب به معرفی کتاب‌هایی اختصاص دارد که به روایت زندگی بانوی دو عالم (س) و نزدیکان ایشان می‌پردازند. در ساختار این ویژه‌برنامه، هر شب یک اثر مکتوب معرفی می‌شود و گفت‌وگوی تلفنی با نویسندگان این آثار نیز در دستور کار قرار دارد.

فریده گودرزی تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه را بر عهده دارد. علاقه‌مندان می‌توانند شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۴۵ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۷:۴۵، این برنامه را روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوند.

برنامه اذانگاهی «گلبانگ سربلندی» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۲۰ تقدیم شنوندگان این شبکه رادیویی می‌شود.

این برنامه معارفی با نویسندگی و مشاوره محتوایی رضا صفری، تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و گویندگی حامد عباسی روی آنتن می‌رود.

«گلبانگ سربلندی» در بخش «پاسداشت شهدا»، یاد و خاطره سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم را گرامی می‌دارد و در بخش «سخن عشق»، فراز‌هایی از بیانات رهبر انقلاب را مرور می‌کند. همچنین در بخش «یک حدیث و یک نکته»، آمنه احمدی به‌عنوان کارشناس تلفنی، نکات ارزشمندی را بیان می‌کند.

این برنامه بخش‌های متنوع دیگری همچون پخش قرآن، اذان و نیایش، «باران تویی» با موضوع مهدویت و «آیات بیداری» با کارشناسی حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی را نیز شامل می‌شود. در بخش «آیات بیداری»، مسائل روز با آیات قرآن پیوند داده می‌شود و در بخش «درنگ» نیز نکات اخلاقی در کلام استادان اخلاق به مخاطبان ارائه می‌شود.

برنامه «کتابگردی» با نگاهی به کتاب‌های تاریخ معاصر ایران، از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.

این برنامه در بخش‌های مختلف خود میزبان اهالی قلم و پژوهشگران حوزه تاریخ است. در بخش معرفی کتاب، محمدعلی مؤمنی به معرفی آثار شاخص این حوزه می‌پردازد و در بخش «کتاب‌دوست» نیز با شاداب عسگری، نویسنده کتاب‌های تاریخ معاصر، گفت‌و‌گو می‌شود.

همچنین حمیرا فراتی با تهیه گزارش‌های مردمی، دیدگاه‌های مخاطبان را درباره کتاب و کتاب‌خوانی منعکس می‌کند تا علاقه‌مندان به تاریخ معاصر و حوزه کتاب از بخش‌های متنوع این برنامه بهره‌مند شوند.

«کتابگردی» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، ساعت ۱۲:۳۰ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز، پخش می شود.