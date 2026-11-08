نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های سراسر کشور با قهرمانی خراسان شمالی، نایب‌قهرمانی مازندران و سومی کرمان در خزرآباد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های سراسر کشور با قهرمانی تیم خراسان شمالی، نایب‌قهرمانی مازندران و کسب مقام سوم از سوی تیم کرمان در مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی شمال کشور در خزرآباد به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی، تیم‌های کرمان و آذربایجان شرقی به مصاف یکدیگر رفتند که تیم کرمان با پیروزی در این رقابت، مقام سوم را کسب کرد.

در دیدار پایانی نیز تیم‌های مازندران و خراسان شمالی رقابت کردند که در پایان، خراسان شمالی با پیروزی برابر میزبان، قهرمان نخستین دوره این مسابقات شد و تیم مازندران به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

آیین اختتامیه این رقابت‌ها با حضور رستمی معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، رئیس هیأت والیبال استان، دادستان بهشهر، جمعی از مدیران کل زندان‌های کشور و ورزشکاران برگزار شد.

رستمی در این مراسم، توسعه ورزش کارکنان، افزایش نشاط و شادابی، تقویت تعاملات بین‌استانی و ارتقای همدلی و انسجام سازمانی را از اهداف برگزاری این مسابقات دانست و گفت: ورزش از ابزار‌های مؤثر برای تقویت سرمایه انسانی و ایجاد فضای تعامل و هم‌افزایی در مجموعه سازمان زندان‌هاست.

وی با ابلاغ پیام رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بر مشارکت فعال کارکنان در برنامه‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: توجه به سلامت و نشاط کارکنان، سرمایه‌گذاری برای ارتقای عملکرد سازمانی و تحقق مأموریت‌های اصلاحی و تربیتی است.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها همچنین از عوامل اجرایی، برگزارکنندگان، مسئولان استانی و تیم‌های شرکت‌کننده قدردانی کرد و بر استمرار برنامه‌های ورزشی و تقویت همدلی و رفاقت میان کارکنان زندان‌های کشور تأکید کرد.