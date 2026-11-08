به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارندگی سامانه اخیر به شرح زیر است:

آلونی: ۹۰.۷

ارجنک: ۷۳.۹

اردل: ۷۰.۰

امام قیس: ۵۵.۶

ایلبگی: ۵۶.۴

بازفت: ۱۷۳.۴

بروجن: ۲۸.۷

بلداجی: ۴۲.۱

بن: ۶۳.۴

جونقان: ۸۵.۴

چالشتر: ۵۰.۷

دزک: ۶۵.۰

دشتک: ۹۵.۰

دوآب صمصامی: ۱۵۰.۱

سامان: ۴۵.۸

سرخون: ۸۶.۱

سودجان: ۸۵.۰

سورشجان: ۶۳.۴

شلمزار: ۸۷.۶

شهرکرد: ۴۵.۷

فارسان: ۶۹.۳

فرخ شهر: ۳۹.۹

کوانک: ۱۴۹.۰

کوهرنگ: ۲cm، ۲۶۱.۹ برف

لردگان: ۸۷.۳

لیرابی: ۹۸.۴

مال خلیفه: ۷۵.۳

مرغملک: ۷۸.۴

هوره: ۴۶.۷