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میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری تا ساعت ۰۶:۳۰ برحسب میلیمتر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارندگی سامانه اخیر به شرح زیر است:
آلونی: ۹۰.۷
ارجنک: ۷۳.۹
اردل: ۷۰.۰
امام قیس: ۵۵.۶
ایلبگی: ۵۶.۴
بازفت: ۱۷۳.۴
بروجن: ۲۸.۷
بلداجی: ۴۲.۱
بن: ۶۳.۴
جونقان: ۸۵.۴
چالشتر: ۵۰.۷
دزک: ۶۵.۰
دشتک: ۹۵.۰
دوآب صمصامی: ۱۵۰.۱
سامان: ۴۵.۸
سرخون: ۸۶.۱
سودجان: ۸۵.۰
سورشجان: ۶۳.۴
شلمزار: ۸۷.۶
شهرکرد: ۴۵.۷
فارسان: ۶۹.۳
فرخ شهر: ۳۹.۹
کوانک: ۱۴۹.۰
کوهرنگ: ۲cm، ۲۶۱.۹ برف
لردگان: ۸۷.۳
لیرابی: ۹۸.۴
مال خلیفه: ۷۵.۳
مرغملک: ۷۸.۴
هوره: ۴۶.۷