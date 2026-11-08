یک نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز ۶ قطعه کبک وحشی و یک سر خرگوش وحشی در مناطق آزاد شهرستان درمیان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان گفت: در گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت این نمایندگی در مناطق آزاد شهرستان، یک نفر متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز شش قطعه کبک وحشی و یک سر خرگوش وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

علی رجبی افزود: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک لول نیز کشف و ضبط شد.

وی گفت:پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.