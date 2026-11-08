رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران گفت: شرکت گاز استان تهران با هدف مدیریت مصرف انرژی و ارتقای ایمنی، پایش مصرف گاز در ادارات دولتی و اماکن عمومی را از امروز و یک ماه زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفری در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: افزایش مصرف گاز در فصل سرد و شرایط ناترازی انرژی، از دلایل اصلی اجرای زودهنگام این طرح است.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران همچنین آگاهی‌بخشی درباره خطر‌های گاز مونوکسید کربن و پیشگیری از حوادث وسایل گازسوز، از مأموریت‌های مهم شرکت گاز در فصل سرما بیان کرد.

جعفری به شهروندان توصیه کرد از استاندارد بودن وسایل گازسوز و سلامت مسیر دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی در ادامه گفت: تأمین هوای تازه، اطمینان از خروج صحیح محصولات احتراق و بررسی باز بودن مسیر دودکش از مهم‌ترین نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی است.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران همچنین از شهروندان خواست از نصب کلاهک H روی دودکش‌ها و داغ بودن لوله دودکش هنگام فعالیت وسیله گازسوز اطمینان پیدا کنند.

جعفری گفت: رعایت اصول مصرف ایمن و بهینه گاز، مسئولیتی مشترک میان مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی گفت: مدیریت مصرف گاز باید از ادارات و سازمان‌های دولتی آغاز شود تا زمینه همراهی بیشتر مردم در صرفه‌جویی و حفظ این سرمایه ملی و بین‌نسلی فراهم شود.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی برای جلب همکاری مردم در زمینه مصرف بهینه انرژی، ابتدا باید خودشان الگوی مناسبی در این زمینه باشند.

جعفری در ادامه بیان کرد جدیت ادارات دولتی در رعایت الگوی مصرف، موجب ترویج فرهنگ مصرف بهینه در میان خانواده‌ها و جامعه خواهد شد.

وی گفت: بر اساس بخشنامه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، آغاز فعالیت سامانه‌های گرمایشی ادارات دولتی از اول دی‌ماه تعیین شده است.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران گفت: راه‌اندازی زودهنگام سامانه‌های گرمایشی در ادارات دولتی با تذکر و برخورد جدی مسئولان مواجه خواهد شد.

جعفری گفت: دمای آسایش محیط‌های اداری بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعریف شده و ادارات باید از افزایش دما بیش از حد مجاز خودداری کنند.

وی به ادارات توصیه کرد با اقداماتی مانند درزبندی پنجره‌ها، اصلاح پوسته ساختمان و جداسازی فضا‌های مختلف، مصرف گاز را کاهش دهند و تنها فضا‌های موردنیاز کارکنان و ارباب‌رجوع را گرم نگه دارند.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان تهران گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، مصرف غیربهینه گاز می‌تواند موجب افت فشار یا قطعی گاز در استان‌های شمالی کشور شود.

جعفری در پایان گفت: بر اساس آمار مصرف گاز استان تهران، میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده تأثیر همدلی و همکاری مردم در مدیریت مصرف انرژی است.