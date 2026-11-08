کوچ پاییزه عشایر کرد استان‌های خراسان شمالی و رضوی برای زمستان گذرانی به ۳۵۰ هزار هکتار از مراتع شرق گلستان آغاز شد.

آغاز کوچ پاییزه عشایر استان‌های خراسان شمالی و رضوی به گلستان

آغاز کوچ پاییزه عشایر استان‌های خراسان شمالی و رضوی به گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ چهار هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری بومی ترکمن و کوچنده با۲۳ هزار نفر جمعیت در مراتع گلستان زندگی می‌کنند.

این افراد هر ساله با گرم و سرد شدن هوا به سمت مناطق ییلاقی و قشلاقی زادگاهشان در گلستان، خراسان رضوی و شمالی کوچ می‌کنند.

حدود ۲ هزار و ۳۰۰ خانوار از مجموع جمعیت عشایر استان گلستان را عشایر کرد خراسان شمالی و رضوی تشکیل می‌دهند.

آنها از ۱۵ آبان تا ۱۵ اردیبهشت در ۳۵۰ هزار هکتار از مراتع قشلاقی سه شهرستان مراوه تپه، کلاله و گنبدکاووس ساکن می‌شوند

علاوه بر عشایر کوچنده کرد، حدود هزار و ۹۰۰ خانوار عشایر بومی ترکمن گلستان هم از مراتع استان استفاده می‌کنند.

به گفته مدیرکل امور عشایر گلستان، عشایر حدود ۱.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و با ۷۶۷ هزار راس دام سبک، سالانه هفت هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز معادل ۲۵ درصد گوشت قرمز گلستان و ۱۰ هزار و ۴۵۰ تن شیر و لبنیات استان را تولید می‌کنند.

با وجود هشدارهای ال نینو و احتمال بارش های لحظه ای و شدید و ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی امروز شاهد یک مورد کوچ عشایر از خراسان شمالی به منطقه مراوه تپه هستیم ضروری است برای کاهش خطرات و جلوگیری از هرگونه آسیب، مسئولان استان‌های همجوار گلستان و خراسان شمالی تبادل کافی در اطلاعات داشته باشند و از همه مهم تر تصمیماتی که گرفته می شود پشتوانه نظارتی و اجرایی داشته باشد.