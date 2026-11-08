کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا در مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس (کیش، لاوان و مناطقی از پارسیان و بندر لنگه) در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سواحل و جزایر خلیج فارس همراه با افزایش ابر، رگبار باران و تندباد لحظه‌ای، ۱۷ و ۱۸ آبان

سواحل و جزایر خلیج فارس همراه با افزایش ابر، رگبار باران و تندباد لحظه‌ای، ۱۷ و ۱۸ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در پاره‌ای نقاط غربی استان ناپایداری جوی و در سواحل و جزایر غربی استان ناپایداری دریایی پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر، هوا همراه غبار محلی و در مناطق ساحلی تنگه هرمز مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود و در مناطقی که شرایط بارش فراهم نباشد احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در محدوده سواحل و جزایر غربی استان (کیش، لاوان، پارسیان و غرب بندر لنگه) افزایش باد جنوب شرقی و در برخی ساعت‌ها احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و با توجه به متلاطم بودن دریا در این مناطق توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک خصوصا در مناطق غربی جزیره لاوان خودداری شود.

سی سی پور افزود: از بعدازظهر دوشنبه تا پایان هفته (بعدازظهر و شب) افزایش باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و نقاطی از تنگه هرمز سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.