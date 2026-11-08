به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حسین رستمی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در برخی مناطق استان گفت: در حال حاضر ۵۰ تیم عملیاتی با ظرفیت ۲۵۰ نیروی امدادی و نجاتگر، ۲۱ پایگاه امداد و نجات و ۱۸۳ خانه هلال در سطح استان برای ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به شرایط اضطراری آمادگی دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث تصریح کرد: تمامی شعب و پایگاه‌های امداد و نجات استان، دوره‌های بازآموزی و آمادگی در برابر سیلاب را با هدف افزایش توان عملیاتی نیرو‌ها برگزار کرده‌اند و تجهیزات و امکانات امدادی نیز به‌صورت کامل مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.